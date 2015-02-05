Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место нужно бежать вдвое быстрее

Высшее экономическое образование.

8 лет непрерывного стажа по специальности в основном в сфере медиа и рекламы.

Основные навыки:

Финансовая сфера:

- построение финансовой отчетности (БДР, БДДС)

- план-факт анализ фактической финансовой отчетности

- знание РСБУ и основ МСФО

- финансовое моделирование

Сфера web аналитики:

- работа с базами данных TNS Gallup Media (iStar, Galileo, AdEx)

- работа со счетчиками и системами веб-аналитики (Googe Analytics, TNS-Metrix, Liveinternet, Top.mail, Top 100 и др)

MS Office:

- владение Excel на уровне продвинутого пользователя (сводные таблицы, сложные формулы, графики)