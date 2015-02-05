Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место нужно бежать вдвое быстрее
Высшее экономическое образование.
8 лет непрерывного стажа по специальности в основном в сфере медиа и рекламы.
Основные навыки:
Финансовая сфера:
- построение финансовой отчетности (БДР, БДДС)
- план-факт анализ фактической финансовой отчетности
- знание РСБУ и основ МСФО
- финансовое моделирование
Сфера web аналитики:
- работа с базами данных TNS Gallup Media (iStar, Galileo, AdEx)
- работа со счетчиками и системами веб-аналитики (Googe Analytics, TNS-Metrix, Liveinternet, Top.mail, Top 100 и др)
MS Office:
- владение Excel на уровне продвинутого пользователя (сводные таблицы, сложные формулы, графики)
Действие аккаунта приостановлено!
Финансовые услуги
нет отзывов
$15/час
нет рейтинга