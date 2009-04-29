Azamat2009

Рада, что нашла такого исполнителя! Работа была выполненна раньше срока, с комментариями для заказчика. В течении срока выполнения работы, я была в курсе всех этапов написания программы. Shot Azamat всегда был на связи и отвечал, на все интересующие меня вопросы. Работа сделана без нареканий и ошибок. Буду обязательно сотрудничать с ним сама и рекомендую это другим.