Azamat2009

Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
16 лет назад
Рада, что нашла такого исполнителя! Работа была выполненна раньше срока, с комментариями для заказчика. В течении срока выполнения работы, я была в курсе всех этапов написания программы. Shot Azamat всегда был на связи и отвечал, на все интересующие меня вопросы. Работа сделана без нареканий и ошибок. Буду обязательно сотрудничать с ним сама и рекомендую это другим.
Ответный отзыв
Светлана, отличный работодатель! Точно знает чего хочет и сразу ставит четкую задачу. Так же получил удовольствие от простого общения :) Деньги были оплачены сразу же в момент работы над проектом, без задержек и проблем. Рекомендую. Рад буду сотрудничать и в дальнейшем!.