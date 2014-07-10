Azamat_K

Азамат Azamat_K

 
37 летКиргизия/Бишкек
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
9 лет назад
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Все сделано быстро, спасибо!
Веб-программирование
1 отзыв
от $500
от 3 дней
нет рейтинга