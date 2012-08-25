Ф.И.О. Есенеев Азат Егизбайулы

Компьютерные навыки: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, internet, навык работы в базе данных.

Увлечение: читаю художественную литературу, Увлекаюсь вольной борьбой имею разряд КМС веду здоровый образ жизни. В свободное время увлекаюсь IT-технологиями.

Знание языков: Казахский язык, Русский язык, Английский язык (читаю и перевожу со словарем)

Контактный телефон:87011029498 Примечание: рассмотрю все предложения вакантных мест.

молодой человек с хорошим голосом может озвучивать фильмы петь песни также составлять рассказы так как хороша развита фантазия услуги делопроизводителя составление реесторв всякого рода сопроводительных писем номенклатур и прочее услуги юриста составление исковых заявлений о взыскании суммы долгов прочего рода жалоб на сотрудников гос.учреждений консультация знание законов Республики Казахстан составление апелляционных жалоб так же увлекаюсь американской музыкой RAP R&B HIP- HOP критик музыкальной тематики пишу тексты для R&B треков на любовную тематику