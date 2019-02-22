Добрый день. Нужна помощь что бы разобраться в ошибках при Закрытии месяца. Нужны рекомендации что бы исключить ошибки в будущем и помощь что бы исправить текущие ошибки. Так же не запускается автоматическое закрытие месяца, с этим тое нужно ...
- 1С-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1513 ...) Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.2, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.2.3.18) Добрый день! Нужна обработка, которая может писать значения в доп. реквизиты и сведения справочников "Контрагент/Партнер" и "Номенклатура", а так ...1С-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1513 ...) Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.2, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.2.3.18) Нужен отчет по документам "Возврат покупателя", группировка по "Подразделению", "Менеджер", "Партнер/Контрагент", "Документ регистратор", "Номенклатура". Колонки "Базовая ед", "Количество", "Сумма". ...1С-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Выгрузка в excel файл данных из 1С по стандарту и автоматическая отправка на эл.почту по расписанию с полным техническим заданием можете ознакомится в прикрепленном файле, там же есть и примеры, шаблоны.1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужна обработка для создания ПКО. Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513 ...) Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.2, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.2.3.18) Описание: в обработке должна быть возможность отобрать документы "Реализация товар и услуг" по разным параметрам ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день!!Нужна обработка для предварительной работы с заказами.Платф ...орма 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.2, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.2.3.18)Описание: в обработке должна быть возможность отобрать документы "Заказ покупателя" по разным параметрам ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад