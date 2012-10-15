Azizovu

Сергей Азизов Azizovu

 
35 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Кроссбраузерная, валидная верстка HTML5 + CSS3, JavaScript, jQuery, CMS ...

Верстка:

— HTML5 + CSS3

— Кроссбраузерная, валидная верстка (IE6*, Firefox, Opera, Safari, Chrome)

— Верстка под различные CMS системы Joomla,OpenCart, Twig и т.д.

— SEO-friendly

— Чистота и аккуратность

— Максимальная оптимизация

— Верстка под мобильные устройства

— JavaScript, jQuery, Wijmo

— Установка CMS (Joomla, Wordpress, OpenCart WebAsyst и т.д.)

— Исправление ошибок

— Поддержка сайтов

Веб-дизайн:

— Разработка CMS систем

— Создание сайтов по модульной сетке

— Flash баннера

JavascriptWordPressOpenCartHTMLJoomlajQueryFlashWebasyst