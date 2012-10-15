Кроссбраузерная, валидная верстка HTML5 + CSS3, JavaScript, jQuery, CMS ...
Верстка:
— HTML5 + CSS3
— Кроссбраузерная, валидная верстка (IE6*, Firefox, Opera, Safari, Chrome)
— Верстка под различные CMS системы Joomla,OpenCart, Twig и т.д.
— SEO-friendly
— Чистота и аккуратность
— Максимальная оптимизация
— Верстка под мобильные устройства
— JavaScript, jQuery, Wijmo
— Установка CMS (Joomla, Wordpress, OpenCart WebAsyst и т.д.)
— Исправление ошибок
— Поддержка сайтов
Веб-дизайн:
— Разработка CMS систем
— Создание сайтов по модульной сетке
— Flash баннера