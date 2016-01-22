На протяжении всего опыта в iOS разработке работал в одном крупном клиент-серверном проекте.
Участвовал в разработке как новой функциональности, так и поддержки старой.
Понимаю принципы построения UI в iOS устройствах и его жизненный цикл.
Знаком и применяю на практике многие паттерны проектирования
Ключевые навыки:
SVN Git GCD SQLite Objective-C Redmine iOS JSON API MVC Multithread Programming Blocks
Личные качества:
Целеустремленный, способен справится с любой поставленной задачей, самостоятельный.
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