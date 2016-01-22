На протяжении всего опыта в iOS разработке работал в одном крупном клиент-серверном проекте.

Участвовал в разработке как новой функциональности, так и поддержки старой.

Понимаю принципы построения UI в iOS устройствах и его жизненный цикл.

Знаком и применяю на практике многие паттерны проектирования

Ключевые навыки:

SVN Git GCD SQLite Objective-C Redmine iOS JSON API MVC Multithread Programming Blocks

Личные качества:

Целеустремленный, способен справится с любой поставленной задачей, самостоятельный.