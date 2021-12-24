Ваш главный помощник в выполнении рутинных и креативных задач.

Большой опыт работы в административной сфере (личный помощник, секретарь, ассистент, администратор, оператор) Оперативно решаю разнообразные задачи в любых сферах деятельности.

Большой опыт в программе Abobe Photoshop, создам визитки, логотипы, композицию и обработаю фотографии под Ваш вкус.

Создам сайт, придумаю дизайн сайта, который будет отличаться от всех стандартов, будет креативным и запоминающимся.