Добрый день заказчик или партнёр!

Рад предложить вам следующие услуги:

---------------------------------------- Сайт под ключ ----------------------------------------

- Создание сайтов (визитки, представительские, каталоги, и-магазины, порталы, социальные ресурсы... ),

- Создание интернет-магазинов и каталогов,

- Верстка шаблонов CMS Joomla

- Разработка компонентов и модуей для CMS Joomla

- Установка, настройка компонентов и модулей CMS Joomla и Opencart ,

- Модификация и расширение функционала компонентов и модулей CMS Joomla

СХЕМА РАБОТЫ И ОПЛАТЫ

1) Предоплата 50% - работа на моем сервере - проверка работы - оплата еще 50% - передача готового продукта и всех исходников.

2) Поэтапная работа, с предоплатой каждого этапа. Только для проектов стоимостью свыше 500usd.

3) Безопасная сделка.