Добрый день заказчик или партнёр!
Рад предложить вам следующие услуги:
---------------------------------------- Сайт под ключ ----------------------------------------
- Создание сайтов (визитки, представительские, каталоги, и-магазины, порталы, социальные ресурсы... ),
- Создание интернет-магазинов и каталогов,
- Верстка шаблонов CMS Joomla
- Разработка компонентов и модуей для CMS Joomla
- Установка, настройка компонентов и модулей CMS Joomla и Opencart ,
- Модификация и расширение функционала компонентов и модулей CMS Joomla
СХЕМА РАБОТЫ И ОПЛАТЫ
1) Предоплата 50% - работа на моем сервере - проверка работы - оплата еще 50% - передача готового продукта и всех исходников.
2) Поэтапная работа, с предоплатой каждого этапа. Только для проектов стоимостью свыше 500usd.
3) Безопасная сделка.