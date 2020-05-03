Выполню практически любую манипуляцию с вашим аудио!
Доступные опции:
01. Монтаж любого аудио абсолютно любого формата.
02. Демонтаж аудио из видео. Любой формат на выходе.
03. Удаление голоса из любой песни. + bonus Акапелла
04. Коррекция частот в аудио
05. Коррекция "питча" высоты тона аудио/Изменение тональности песни
06. Компрессия/Декомпрессия аудио
07. "Быстрый" мастеринг любой песни
08. "Быстрый" автотюн вашего голоса
09. Удаление шума
10. Удаление реверберации
11. Добавить эхо в голос
12. Добавить шум природы, города и прочее в ваше аудио.
13. Конвертация в MP3 320
14. Сделать Stereo из Mono и наоборот.
15. Создание минусовки-копии по образцу (только электронная танцевальная музыка).
И многое другое., вы можете уточнять в личных сообщениях.
P.S>
Помните, что если ваше аудио низкого качества - скорее всего вам придется искать другой исходник.
Хороший результат в первую очередь подразумевает хороший исходник!
Запомните - это важно! Отказываюсь от любых запросов, если аудио ненадлежащего качества.