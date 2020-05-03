B-Audio - Ваш персональный аудио ассистент.

Выполню практически любую манипуляцию с вашим аудио!

Доступные опции:

01. Монтаж любого аудио абсолютно любого формата.

02. Демонтаж аудио из видео. Любой формат на выходе.

03. Удаление голоса из любой песни. + bonus Акапелла

04. Коррекция частот в аудио

05. Коррекция "питча" высоты тона аудио/Изменение тональности песни

06. Компрессия/Декомпрессия аудио

07. "Быстрый" мастеринг любой песни

08. "Быстрый" автотюн вашего голоса

09. Удаление шума

10. Удаление реверберации

11. Добавить эхо в голос

12. Добавить шум природы, города и прочее в ваше аудио.

13. Конвертация в MP3 320

14. Сделать Stereo из Mono и наоборот.

15. Создание минусовки-копии по образцу ( только электронная танцевальная музыка ).

И многое другое., вы можете уточнять в личных сообщениях.

P.S>

Помните, что если ваше аудио низкого качества - скорее всего вам придется искать другой исходник.

Хороший результат в первую очередь подразумевает хороший исходник!

Запомните - это важно! Отказываюсь от любых запросов, если аудио ненадлежащего качества.