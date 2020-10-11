B-Play

Пётр B-Play

 
40 летРоссия/Старый Оскол
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
3D моделирование

Моделирование в 3ds Max и фотореалистичный рендеринг Mental Ray и iRay.

Низкополигональное моделирование для игр в 3ds Max и Mudbox.

3ds Max
Портфолио
3D-графика
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$2/час
от $2от 1 дня
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