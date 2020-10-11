3D моделирование
Моделирование в 3ds Max и фотореалистичный рендеринг Mental Ray и iRay.
Низкополигональное моделирование для игр в 3ds Max и Mudbox.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Моделирование и рендеринг121 просмотр
- Моделирование и дизайн123 просмотра
- Моделирование и рендеринг132 просмотра
- Моделирование124 просмотра
- Моделирование и дизайн109 просмотров
- Моделирование и дизайн100 просмотров
- Моделирование и рендеринг93 просмотра
- Моделирование103 просмотра
3D-графика
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга