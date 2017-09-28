Bitrix-разработка, web-дизайн, дизайн, логотип, верстка

Компетенции: Разработка сайтов категории: landing page, интернет-магазин, витрина, блог, статейный ресурс, новостная лента, корпоративный сайт, фотогалерея, социальные сети; Отрисовка дизайна: сайт, визитка, логотип, баннер; Верстка: статичная, адаптив, паралакс. Работаю только на условиях полной/частичной предоплаты или по договору. Ниже прикрепляю детальное пояснение для каждой из предложенных услуг, списки работ и прочее. Внимательно с ним ознакомьтесь.

Разработка сайтов категории: Выполняю разовые работы по техническим правкам для любого вида сайтов, так и комплексную техническую поддержку, куда входит контент-менеджмент, разработка новых объектов, разрешений и компонентов. Делаю сайты под ключ. Для реализации больших проектов (интернет-магазин, корпоративный сайт, социальные сети), использую CMS(систему управления контентом) 1С-Bitrix (сертифицированный специалист с опытом работы 2,5+ года). Выполняю интеграцию сайта с 1С: Предприятием (ВНИМАНИЕ! Только 1С-Bitrix: Малый бизнес и выше). Если ваш сайт не имеет интеграции с 1С, то его можно реализовать на CMS WordPress. Так же осуществляю техническую поддержку сайтов на основе абонентской платы, которая зависит от общего объема работ.

Отрисовка дизайна: Занимаюсь созданием индивидуального стиля для web проектов, а так же дизайн для мобильных версий. Полиграфические работы (визитки, баннеры). Выполняю работы по созданию логотипов для организаций.

Верстка: Выполняю верстку любого дизайна по макету с Adobe Photoshop/Illustrator. Использую JQ расширение для CSS - LESS. Так же адаптивная верстка под любые виды устройств и разрешения.

Дополнительно: Так же выполняю следующий набор услуг: PHP оптимизация, MYSQL оптимизация, техническая поддержка интернет-ресурса, мониторинг качества, настройка ЧПУ, .htaccess, редирект, настройка ERROR-страниц.

Прайс и тайминг:

1C-Bitrix - 1000р/ч.

Контент-менеджмент - от 50р/позиция.

Дизайн сайта - от 5000.

Логотип - от 1000.

Верстка - от 1000 (первая страница), от 500 (последующие).

WordPress (за работу)

Блог (дизайн, верстка, разработка) - от 5 000, до 5 дней.

Интернет-магазин (дизайн, верстка, разработка) - от 10 000, до 7 дней.

Витрина (дизайн, верстка, разработка) - от 5 000, до 5 дней.

Landing Page (дизайн, верстка, разработка) - от 5 000, до 5 дней.

Статейный ресурс (дизайн, верстка, разработка) - от 5 000, до 5 дней.

Новостной сайт (дизайн, верстка, разработка) - от 5 000, до 5 дней.

Фотогалерея (дизайн, верстка, разработка) - от 5 000, до 5 дней.

1C-Bitrix (за работу)

Блог (дизайн, верстка, разработка) - от 6 000, до 7 дней.

Интернет-магазин (дизайн, верстка, разработка) - от 17 000, до 30 дней.

Витрина (дизайн, верстка, разработка) - от 10 000, до 15 дней.

Landing Page (дизайн, верстка, разработка) - от 7 000, до 7 дней.

Статейный ресурс (дизайн, верстка, разработка) - от 10 000, до 7 дней.

Новостной сайт (дизайн, верстка, разработка) - от 7 000, до 6 дней.

Фотогалерея (дизайн, верстка, разработка) - от 10 000, до 10 дней.

P.S

Основное портфолио: http://scripth.ru/