B1acksmith

Создаю дизайны сайтов индивидуального образца.
Что я умею и могу:
Web design разных направлений. От одностраничного портфолио до крупного интернет-магазина:
- Law Office
- e-Commerce magazine, store
- Portfolio
- Landing page
- Adaptive
- Volumetric design
Пишите бриф — что, как и зачем.
Я знакомлюсь, предлагаю свои корректировки.
Делаю драфт-структуру и после согласования заливаю скелет всем необходимым до получения конечного результата.
При сотрудничестве со мной вы получите:
- Бесплатные правки после сдачи — 5 дней на корректировки/редактирование.
- Гарантия на выполненные работы.
- Для постоянных клиентов на связи 24 часа.
- Всегда готов объяснить, подсказать в рамках моей компетенции.
А главное — со мной комфортно общаться и работать, так как я нацелен на результативность и качество.
Связь:
Телеграмм: t.me/Vasily_Kovalevich
Лучше всего писать в Телеге. Конфиденциальность превыше всего!
Для вашего комфорта можем держать видеосвязь.
Главное для меня — чтобы вам все понравилось, а мне золотце сверкало.
Положительный отзыв после получения заказа будет как + к Карме в вашу копилку.
Ответственность:
- готов приступить сразу
- курс на результат
- пунктуальность и исполнительность
- консультация по макету во время и после сдачи
- не беру предоплату*
- на связи с 9 утра и до 20 вечера.
My job
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«Ходящий по звездам, не обжигающий ног»