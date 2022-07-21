B1acksmith

Разрабатываю дизайна сайтов. Web design. Создаю объемный вид, яркие и одновременно строгие стили.

Создаю дизайны сайтов индивидуального образца.

Что я умею и могу:

Web design разных направлений. От одностраничного портфолио до крупного интернет-магазина:

Law Office

e-Commerce magazine, store

Portfolio

Landing page

Adaptive

Volumetric design

Что нужно для заказа:

Пишите бриф — что, как и зачем.

Я знакомлюсь, предлагаю свои корректировки.

Делаю драфт-структуру и после согласования заливаю скелет всем необходимым до получения конечного результата.

При сотрудничестве со мной вы получите:

- Бесплатные правки после сдачи — 5 дней на корректировки/редактирование.

- Гарантия на выполненные работы.

- Для постоянных клиентов на связи 24 часа.

- Всегда готов объяснить, подсказать в рамках моей компетенции.

А главное — со мной комфортно общаться и работать, так как я нацелен на результативность и качество.

Связь:

Телеграмм: t.me/Vasily_Kovalevich

Лучше всего писать в Телеге. Конфиденциальность превыше всего!

Для вашего комфорта можем держать видеосвязь.

Главное для меня — чтобы вам все понравилось, а мне золотце сверкало.

Положительный отзыв после получения заказа будет как + к Карме в вашу копилку.

Ответственность:

- готов приступить сразу

- курс на результат

- пунктуальность и исполнительность

- консультация по макету во время и после сдачи

- не беру предоплату*

- на связи с 9 утра и до 20 вечера.

My job

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«Ходящий по звездам, не обжигающий ног»