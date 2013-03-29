B2B_IT_Consult

Дмитрий B2B_IT_Consult

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
ИТ: качественные статьи, бизнес консалтинг, тренинги

Написание статей на тематики: ИТ, бизнес, оптимизация процессов, бизнес аналитика, бизнес планирование.

Написание качественной технической и пользовательской документации

Разработка стартапов и бизнес стратегий

Разработка флеш для бизнес моделирования

Разработка продуктовых и маркетинговых презентаций, коммерческих предложений

Разработка и проведение курсов и тренингов

Управление проектами разработки и внедрения программного обеспечения

Стихи, Песни и Проза
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от $10
от 1 дня
#2373
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $50
от 3 дней
#2954
Копирайтинг
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от $10
от 1 дня
#11849