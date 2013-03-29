ИТ: качественные статьи, бизнес консалтинг, тренинги
Написание статей на тематики: ИТ, бизнес, оптимизация процессов, бизнес аналитика, бизнес планирование.
Написание качественной технической и пользовательской документации
Разработка стартапов и бизнес стратегий
Разработка флеш для бизнес моделирования
Разработка продуктовых и маркетинговых презентаций, коммерческих предложений
Разработка и проведение курсов и тренингов
Управление проектами разработки и внедрения программного обеспечения
Стихи, Песни и Проза
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Копирайтинг
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