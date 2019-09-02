Более 2х лет занимаюсь разработкой игр на Unity3D.
Хорошо знаю C#.
Придерживаюсь принципов ООП.
Имею опыт в создании 3D моделей и текстур для игр. Могу создавать как высокополигональные модели, так и низкополигональные. Владею техникой экономии полигонов и зеркального текстурирования, что позволяет добиться в играх наилучшей оптимизации.
Владею следующими программами:
- Blender---------------(для запекания текстур и карт нормалей, а так же импорта модели в нужном мне формате)
- Photoshop CS6------(для создания текстур и др. картинок разного рода)
- ZBrush----------------(для создания высокополигональной модели)
- Topogun--------------(для создания низкополигональной модели)
Рабочие дни - пн, ср, вт, чт, сб.
Рабочие часы - с 12:30 по 20:00.
Часы онлайн - с 9:00 по 00:00.
Мой номер - 8(938)-079-03-52
Моя почта - [email protected]
Мое портфолио - https://baagreen.portfoliobox.net/
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