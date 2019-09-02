Специализация - создание 3D моделей и ткекстур, создание картинок разного рода (иллюстрации, рекламные баннеры и т.д.)

Более 2х лет занимаюсь разработкой игр на Unity3D.

Хорошо знаю C#.

Придерживаюсь принципов ООП.

Имею опыт в создании 3D моделей и текстур для игр. Могу создавать как высокополигональные модели, так и низкополигональные. Владею техникой экономии полигонов и зеркального текстурирования, что позволяет добиться в играх наилучшей оптимизации.

Владею следующими программами:

- Blender---------------(для запекания текстур и карт нормалей, а так же импорта модели в нужном мне формате)

- Photoshop CS6------(для создания текстур и др. картинок разного рода)

- ZBrush----------------(для создания высокополигональной модели)

- Topogun--------------(для создания низкополигональной модели)

Рабочие дни - пн, ср, вт, чт, сб.

Рабочие часы - с 12:30 по 20:00.

Часы онлайн - с 9:00 по 00:00.

Мой номер - 8(938)-079-03-52

Моя почта - [email protected]

Мое портфолио - https://baagreen.portfoliobox.net/