Html-верстальщик, контент-менеджер

Образование

В 2014 году получил сертификат компании Cisco о получении базовых знаний системного администратора.

С 2013 по 2014 года - учился в компьютерной академии Шаг по специальности «Программист»

С 2012 до 2015 года - учился в Винницком техническом колледжа по специальности «Обслуживание компьютерных систем и сетей».

С 2009 по 2012 гг. Учился в Винницком профессиональном училище №11. Получил диплом с отличием по специальности «Электромеханик по ремонту и настройке счетно-вычислительных машин».

Опыт работы

С 09.2014 - по 04.2015 гг. - Работал системным администратором на ООО "БудПолимер".

Знание языков

Украинский язык (родной).

Русский язык (свободный).

Английский язык (Технический).

Знание языков программирования

Html 4/5, Xhtml, Css 2/3, C ++, Javascript, MySQL.

Знание программ

Пакет Microsoft office, Photoshop CS5, CorelDraw X5, Notepad ++, Microsoft Visual Studio 2010, TeamViewer, R-studio.

Опыт работы с CPanel, наполнение сайта контентом.

Навыки

• Свободное владение OC Windows 95 - 7.

• Проектирование, монтаж и обслуживание локальных компьютерных сетей.

• Настройка Wi-Fi роутеров, точек доступа.

• Настройка, модернизация компьютеров, ноутбуков, рабочих станций, серверов.

• Программное и техническое диагностирование ПК на наличие неисправностей с последующим решением.

• Установка программного обеспечения Windows, Linux.

• Восстановление данных жестких, флеш носителей.

• Написание веб-приложений с помощью HTML / CSS.

• Знание поисковыми системами: Google, Yandex, Rambler.

• Свободное владение паяльной станцией.

• Настройка и подключение веб-сайтов к хостингов.

• Наполнение сайтов контентом, любой сложности.

О себе

Помешанный на компьютерах и новейших технологиях, трудолюбивый, люблю решать сложные задачи, всегда все делаю быстро и качественно.