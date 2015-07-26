Образование
В 2014 году получил сертификат компании Cisco о получении базовых знаний системного администратора.
С 2013 по 2014 года - учился в компьютерной академии Шаг по специальности «Программист»
С 2012 до 2015 года - учился в Винницком техническом колледжа по специальности «Обслуживание компьютерных систем и сетей».
С 2009 по 2012 гг. Учился в Винницком профессиональном училище №11. Получил диплом с отличием по специальности «Электромеханик по ремонту и настройке счетно-вычислительных машин».
Опыт работы
С 09.2014 - по 04.2015 гг. - Работал системным администратором на ООО "БудПолимер".
Знание языков
Украинский язык (родной).
Русский язык (свободный).
Английский язык (Технический).
Знание языков программирования
Html 4/5, Xhtml, Css 2/3, C ++, Javascript, MySQL.
Знание программ
Пакет Microsoft office, Photoshop CS5, CorelDraw X5, Notepad ++, Microsoft Visual Studio 2010, TeamViewer, R-studio.
Опыт работы с CPanel, наполнение сайта контентом.
Навыки
• Свободное владение OC Windows 95 - 7.
• Проектирование, монтаж и обслуживание локальных компьютерных сетей.
• Настройка Wi-Fi роутеров, точек доступа.
• Настройка, модернизация компьютеров, ноутбуков, рабочих станций, серверов.
• Программное и техническое диагностирование ПК на наличие неисправностей с последующим решением.
• Установка программного обеспечения Windows, Linux.
• Восстановление данных жестких, флеш носителей.
• Написание веб-приложений с помощью HTML / CSS.
• Знание поисковыми системами: Google, Yandex, Rambler.
• Свободное владение паяльной станцией.
• Настройка и подключение веб-сайтов к хостингов.
• Наполнение сайтов контентом, любой сложности.
О себе
Помешанный на компьютерах и новейших технологиях, трудолюбивый, люблю решать сложные задачи, всегда все делаю быстро и качественно.