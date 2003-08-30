Привіт, Я шукаю досвідченого фотошопера, який може виконати невелике, але важливе завдання для мене. У мене є два зображення, які потрібно відредагувати, включаючи ретушування волосся та видалення елементів з фону. Також потрібно розширити фон та додати ...
я можу ефективно переписувати тексти різної тематики, а також покращувати якість ваших фотографій, включаючи їх кольорову корекцію. Завдяки досвіду і професіоналізму я можу ефективно вирішувати будь-які завдання, пов'язані з рерайтом і корекцією фотографій.
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- $10Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $7
Пропоную перемалювати існуючий логотип. Нижче я надаю приклади: [list][*]Поточний варіант логотипу[*]Мій варіант логотипу[*]П'ять прикладів іконок, які використовуються в наших продуктах[/list]Розмір логотипу повинен бути 2048 пікселів або хоча б 1024 на 1024 пікселів. Колірна гамма має бути ...Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт9 месяцев назад