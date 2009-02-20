Василенко Анна Александровна

656056, г. Барнаул ул. Анатолия 67-64

Тел. (38 52) 63 79 53; моб. 8 913 369 57 27

• Специалист в области иностранных языков (англ.яз., нем. яз.)

• Родной язык – русский. Свободно владеет английским языком

• 2 года опыта работы переводчика (письменный перевод)

• Последний год работает в ООО «АЛГОРИТМ» (переводы, выполнение контрольных работ по языкам)

• Выполняет частные заказы по переводу

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2007 - н/в OOO «АЛГОРИТМ»

2005 - 2009 Письменный переводчик фриланс

Широкая переводческая специализация

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Технические тексты, культура, образование

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (письменный перевод)

В среднем 1000 слов исходного текста в день (5 стандартных страниц по 1800 знаков с пробелами переводного текста)

НАВЫКИ РАБОТЫ С ПК

Опытный пользователь ПК: программы WORD, AXCEL, POWER POINT, MICROSOFT PUBLISHER, SDL TRADOS, PROMT

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Оказывает переводческие услуги, используя высокопроизводительный ПК со стандартным набором прикладных программ, необходимых для деятельности переводчика (PROMT, SDL TRADOS). Имеет круглосуточный доступ с Internet, Scanner.

ОБРАЗОВАНИЕ

Неполное высшее

ВУЗ Присвоенная квалификация Дата выпуска

Лингвистический Институт Барнаульского Государственного Педагогического Университета Лингвист-преподаватель, специалист межкультурных коммуникаций 2009

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Курсы по изучению китайского языка

ЗАКАЗЧИКИ

Среди заказчиков в настоящее время находится ООО «АЛГОРИТМ»

Отзывы могут быть представлены по запросу

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

• Трудолюбие

• Обучаемость

• Ответственность

• Внимательность