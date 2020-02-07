BASdesigner

BrowserAutomationStudio. Автоматизируйте все, что может Chrome!

BrowserAutomationStudio. Автоматизируйте все, что может Chrome!100% эмуляция браузера

Предлагаю услугу по изготовлению, написанию, переделыванию, доработке шаблонов для автоматизации действий в интернете.Могу сделать практически любые шаблоны под ваши нужды, в основном:• авторегистраторы аккаунтов;

• боты;

• постеры (заполнение и отправка публикаций и тд),

• парсеры (сбор данных),

• обработка информации (работа с файлами, списками и тд),• чекеры и многое другое.Шаблоны с использованием браузера.Нужно для заказа:Уважаемые заказчики, пожалуйста, составляйте четкое тех задание.Указывайте необходимые опций настроекНюансы при работе с данным сайтом.Примерный алгоритм работы ботаБюджет на который вы рассчитываете.Подробное ТЗ поможет нам сэкономить время на выяснение потребностей.Можно записать видео с нужными действиямиВид: Написание и доработка