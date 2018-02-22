BAYU_RSYA

Анна BAYU_RSYA

 
61 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Начинающий специалист в интернет – рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Меня зовут Анна Бушмелева 

Я начинающий специалист в интернет – рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Прошла обучение на курсе «Специалист по интернет – рекламе 3.0» Артура Грант и Виталия Гандзий, на котором, изучались самые современные технологии рекламы.

Предлагаю настроить и запустить в работу  рекламную компанию для Вашей организации  бесплатно. От Вас потребуется предоставить необходимую информацию для настройки рекламной компании  и отзыв о проделанной мной работе.

Если Вас все устраивает,обращайтесь,  обсудим детальнее.