Начинающий специалист в интернет – рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Меня зовут Анна Бушмелева

Я начинающий специалист в интернет – рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Прошла обучение на курсе «Специалист по интернет – рекламе 3.0» Артура Грант и Виталия Гандзий, на котором, изучались самые современные технологии рекламы.

Предлагаю настроить и запустить в работу рекламную компанию для Вашей организации бесплатно. От Вас потребуется предоставить необходимую информацию для настройки рекламной компании и отзыв о проделанной мной работе.

Если Вас все устраивает,обращайтесь, обсудим детальнее.