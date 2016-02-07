Графический дизайнер

Сфера деятельности: Маркетинг, реклама, PR

График работы: Удалённая работа

Женщина, 25 лет, незаконченное высшее образование, опыт работы 4 года

О себе

Опыт работы в сфере графического дизайна и верстки 4 года. Деятельность - разработка фирменного стиля, наружная реклама, широкоформатная печать, все виды полиграфии (журналы, газета, буклеты, брошюры, визитки, календари - всё что угодно). Разработка рекламных дизайн макетов. Оплата договорная. Имеется портфолио и собственный сайт http://www.bagemova.com. Не однократно приглашалась на выборные PR компании.