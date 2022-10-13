BAnastasia03

Имею 2,5 года опыта в тестировании.
• Опыт тестирования веб-приложений и мобильных приложений;
• Опыт работы в Agile (SCRUM);
• Четкое понимание жизненного цикла разработки программного обеспечения и методологий тестирования;
• Опыт поиска и отслеживания багов с помощью JIRA/Azure DevOps;
• Опыт тестирования требований;
• Подготовка тест-кейсов/чек-листов;
• Проведение функционального, доменного, исследовательского, GUI, юзабилити, интеграционного, мобильного и регрессионного тестирования;
• Опыт в эстимировании юзер-сторей;
• Ориентация на результат, высокая организованность и мотивация, способность быстро обучаться.
Я против войны в Украине!