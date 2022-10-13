BAnastasia03

Имею 2,5 года опыта в тестировании. • Опыт тестирования веб-приложений и мобильных приложений; • Опыт работы в Agile (SCRUM); • Четкое понимание жизненного цикла разработки программного обеспечения и методологий тестирования; • Опыт поиска и отслеживания багов с помощью JIRA/Azure DevOps; • Опыт тестирования требований; • Подготовка тест-кейсов/чек-листов; • Проведение функционального, доменного, исследовательского, GUI, юзабилити, интеграционного, мобильного и регрессионного тестирования; • Опыт в эстимировании юзер-сторей; • Ориентация на результат, высокая организованность и мотивация, способность быстро обучаться.

Я против войны в Украине !