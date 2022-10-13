BAnastasia03

Анастасия Бондаренко BAnastasia03

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Имею 2,5 года опыта в тестировании.

• Опыт тестирования веб-приложений и мобильных приложений;

• Опыт работы в Agile (SCRUM);

• Четкое понимание жизненного цикла разработки программного обеспечения и методологий тестирования;

• Опыт поиска и отслеживания багов с помощью JIRA/Azure DevOps;

• Опыт тестирования требований;

• Подготовка тест-кейсов/чек-листов;

• Проведение функционального, доменного, исследовательского, GUI, юзабилити, интеграционного, мобильного и регрессионного тестирования;

• Опыт в эстимировании юзер-сторей;

• Ориентация на результат, высокая организованность и мотивация, способность быстро обучаться.