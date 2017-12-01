BBV93

Богдан BBV93

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
SEO Specialist

1)   ПомощникSEO – специалиста, контент-менеджер.

С 12.2017 по 02.2019

ООО «Яблуком» (интернет-магазин)

 

  • Оптимизациясайта под  поисковую систему Google;
  • Продвижениесайта под запросы (средние, высокочастотные);
  • ПодготовкаТЗ для копирайтеров и тех. специалистов;
  • Внутренняяи внешняя оптимизация сайта;
  • Ведение SEO аналитики, отчётность;
  • Опыт работы с биржами ссылок,составление планов закупок ссылок;
  • Анализ конкурентов;
  • Составление семантического ядра сайта;
  • Использование профессиональных сервисов:Serpstat, Wordstat, AdWords, Screaming Frog SEO Spider;
  • Опыт работы с Google Analytics, Google Search Console;
Создание и ведение рекламной кампании вGoogle AdWords;

Крауд-маркетинг;

Создание e-mail рассылок;

Ведение канала на YouTube;

Создание баннеров в Adobe Photoshop;

Видеомонтаж;

Публикациястатей, товаров, размещение фото товаров, видео.

 

CMS:

  • WordPress;
  • Joomla;
  • OpenCart.
2)  SEO Specialist

С 02.2019

Международная продуктовая IТ-компания

  • Сбор СЯ;
  • Кластеризация СЯ;
  • Составление ТЗ;
  • Составление МТ;
  • Работа с сcылочным:составление анкор листа; скоринг доноров, реализация и контроль ссылочных
  • закупок;
  • Работа с UGC;
  • Анализ конкурентов;
  • Внутренняя перелинковка
  • Мониторинг проектов;
  • Пересмотрпроектов по checklist