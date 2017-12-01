SEO Specialist
1) ПомощникSEO – специалиста, контент-менеджер.
С 12.2017 по 02.2019
ООО «Яблуком» (интернет-магазин)
- Оптимизациясайта под поисковую систему Google;
- Продвижениесайта под запросы (средние, высокочастотные);
- ПодготовкаТЗ для копирайтеров и тех. специалистов;
- Внутренняяи внешняя оптимизация сайта;
- Ведение SEO аналитики, отчётность;
- Опыт работы с биржами ссылок,составление планов закупок ссылок;
- Анализ конкурентов;
- Составление семантического ядра сайта;
- Использование профессиональных сервисов:Serpstat, Wordstat, AdWords, Screaming Frog SEO Spider;
- Опыт работы с Google Analytics, Google Search Console;
Крауд-маркетинг;
Создание e-mail рассылок;
Ведение канала на YouTube;
Создание баннеров в Adobe Photoshop;
Видеомонтаж;
Публикациястатей, товаров, размещение фото товаров, видео.
CMS:
- WordPress;
- Joomla;
- OpenCart.
С 02.2019
Международная продуктовая IТ-компания
- Сбор СЯ;
- Кластеризация СЯ;
- Составление ТЗ;
- Составление МТ;
- Работа с сcылочным:составление анкор листа; скоринг доноров, реализация и контроль ссылочных
- закупок;
- Работа с UGC;
- Анализ конкурентов;
- Внутренняя перелинковка
- Мониторинг проектов;
- Пересмотрпроектов по checklist