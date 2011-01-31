Жизнерадостный композитор. Владею софтом для обработки аудио и фото.Дизайн.

Собственно, что можно про меня сказать?

Креативизм, острота взгляда, особое мнение, увлечен всеми видами современного , в том числе и креативного искусства.Владею навыками создания музыкальных композиций, а также обработки фотографий на платформе Adobe PS., создания невероятных колажей, арт картин., моделирования 3ёх мерных объектов на платформе google sketch up.

При увлечении каким-то экстраординарным, или обычным заданием, требующим внимательности и творчества, ухожу с головой в работу, и довожу "дело до ума".