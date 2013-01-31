Тематика - праздники, застолье, закуски, выпивка. Сайт работает на Wordpress. Нужно: 1. Придумать тему и составить краткий план статьи для автора 2. Загрузить план в биржу Воркхард 3. Принять, отредактировать, ...
Занимаюсь продвижением своих и клиентских сайтов.
Профессионально составляю СЯ для сайтов.
Ищу райтеров и контент-менеджеров, желательно - в одном лице.
- Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт6 лет назад
Разместить 80 готовых статей на сайте. Тематика - домашнее хозяйство. Объем текстов - 10-15 тысяч знаков, как правило. Задача. Размещать и оформлять готовые статьи на сайте. Сайт работает на Wordpress. ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Группе компаний нужно развитие общей группы в соцсети ВКонтакте. Провинциальный город-миллионник через привлечение местной целевой аудитории. В группе сейчас уже есть порядка 2000 реальных подписчиков. Сферы ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется наполнить сообщениями 1 форум о модели Lada. Модель еще не вышла, но скоро выйдет. Наполнять нужно уже сейчас. От вас - регистрация нескольких аккаунтов посетителей (не меньше 5), создание тем и ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $60
Ищу создателя качественных текстов автомобильной тематики на постоянную работу. Нужны качественные и интересные обзоры, рейтинги, советы водителям, подборки фактов и так далее – чтобы посетителям всегда было что почитать, чтобы хотелось вернуться ...Копирайтинг43 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Ищу райтера текстов для сайта http://calendie.ru/ на постоянную работу. Образцы того, какого типа, вида, формата нужны тексты - на сайте. Требуется 100-процентная уникальность. Темы предоставляю. Еженедельно нужно писать не ...Копирайтинг48 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно наполнять сайт о Minecraft актуальной информацией - моды, карты, сервера, текстуры, программы, плагины. Если подробнее - надо находить новые интересные моды и закачивать их на сайт, составляя к ним краткие описания, ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на WP. Сейчас посещаемость в сутки - около 800 уников. Хостер категорически недоволен перегрузкой CPU и MySQL. Суть в том, что раньше перегрузки не было даже близко ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $300
Здравствуйте. Есть сайт о браузерных онлайн играх. Нужно создавать для него описания игр и самостоятельно размещать их. Таким образом, нужен райтер и контент-менеджер в одном лице. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад