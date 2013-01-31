BECHOB

Максим BECHOB

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Оптимизация и продвижение сайтов. Профессионально.

Занимаюсь продвижением своих и клиентских сайтов.

Профессионально составляю СЯ для сайтов.

Ищу райтеров и контент-менеджеров, желательно - в одном лице.

  • Отредактировать, откорректировать и вычитать текст

    Тематика - праздники, застолье, закуски, выпивка.  Сайт работает на Wordpress. Нужно: 1. Придумать тему и составить краткий план статьи для автора 2. Загрузить план в биржу Воркхард 3. Принять, отредактировать, ...

    WordPress
    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить 80 готовых статей на сайте

    Разместить 80 готовых статей на сайте. Тематика - домашнее хозяйство. Объем текстов - 10-15 тысяч знаков, как правило. Задача. Размещать и оформлять готовые статьи на сайте. Сайт работает на Wordpress. ...

    WordPress
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Развитие группы ВКонтакте

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Группе компаний нужно развитие общей группы в соцсети ВКонтакте. Провинциальный город-миллионник через привлечение местной целевой аудитории. В группе сейчас уже есть порядка 2000 реальных подписчиков. Сферы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение автомобильного форума сообщениями

    Требуется наполнить сообщениями 1 форум о модели Lada. Модель еще не вышла, но скоро выйдет. Наполнять нужно уже сейчас. От вас - регистрация нескольких аккаунтов посетителей (не меньше 5), создание тем и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты про авто

    $60

    Ищу создателя качественных текстов автомобильной тематики на постоянную работу. Нужны качественные и интересные обзоры, рейтинги, советы водителям, подборки фактов и так далее – чтобы посетителям всегда было что почитать, чтобы хотелось вернуться ...

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Райтер исторических текстов

    $1000

    Ищу райтера текстов для сайта http://calendie.ru/ на постоянную работу. Образцы того, какого типа, вида, формата нужны тексты - на сайте. Требуется 100-процентная уникальность. Темы предоставляю. Еженедельно нужно писать не ...

    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайта о Minecraft

    $100

    Нужно наполнять сайт о Minecraft актуальной информацией - моды, карты, сервера, текстуры, программы, плагины. Если подробнее - надо находить новые интересные моды и закачивать их на сайт, составляя к ним краткие описания, ...

    DLE
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер текстов (игры) и контент-менеджер (WP)

    $300

    Здравствуйте. Есть сайт о браузерных онлайн играх. Нужно создавать для него описания игр и самостоятельно размещать их. Таким образом, нужен райтер и контент-менеджер в одном лице. ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

oksana1008
Оксана 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Копирайтер текстов (игры) и контент-менеджер (WP)
WordPress
Максим - отличный работодатель! Дает четкое и понятное задание. Выполненную работу оплачивает своевременно. Рекомендую!
Работаем с Оксаной в долгосрочном проекте тематики браузерных игр. Надеюсь, что сотрудничество и далее будет столь же плодотворным.
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