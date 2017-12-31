Качественный и продающий дизайн сайтов. Лендинги, логотипы, иконки. Разумные цены

"Дизайн – это не то, как что-то выглядит, а то, как оно работает."

Стильный, яркий и современный дизайн в сроки.

Работаю быстро, ответственно и качественно.

До конца года, при заказе дизайна сайта - логотип в подарок! Связаться со мной можно по почте: [email protected] или через данный ресурс.

- Дизайн сайта (адаптив)

- Дизайн логотипа

- Уникальные иконки

- Дизайн визитки

- Хорошие навыки иллюстрирования

Условия сотрудничества:

- Работаю по ТЗ (техническому заданию), вышлю - вам заполнить

- Вам необходимо выбрать меня исполнителем на проект

- Предоплата 50% от стоимости либо через "Безопасную сделку"

- Разрабатывается один вариант макета согласно ТЗ

- Все исходники в формате psd отправляю после полной оплаты

Стоимость услуг:

Дизайн сайта: от 70$ (Главная страница)

Внутренние страницы: от 7$

Логотипы: от 30$

Что бы узнать подробнее о ценах и сроках, пишите мне.

С удовольствием займусь дизайном!