BERKUT_BREST

Максим BERKUT_BREST

 
37 летБеларусь/Брест
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественный и продающий дизайн сайтов. Лендинги, логотипы, иконки. Разумные цены

"Дизайн – это не то, как что-то выглядит, а то, как оно работает."

Стильный, яркий и современный дизайн в сроки.

Работаю быстро, ответственно и качественно.

До конца года, при заказе дизайна сайта - логотип в подарок!

Связаться со мной можно по почте: [email protected] или через данный ресурс.

- Дизайн сайта (адаптив)

- Дизайн логотипа

- Уникальные иконки

- Дизайн визитки

- Хорошие навыки иллюстрирования 

Условия сотрудничества:

- Работаю по ТЗ (техническому заданию), вышлю - вам заполнить

- Вам необходимо выбрать меня исполнителем на проект

- Предоплата 50% от стоимости либо через "Безопасную сделку"

- Разрабатывается один вариант макета согласно ТЗ

- Все исходники в формате psd отправляю после полной оплаты

Стоимость услуг:

Дизайн сайта: от 70$ (Главная страница)

Внутренние страницы: от 7$

Логотипы: от 30$

Что бы узнать подробнее о ценах и сроках, пишите мне.

С удовольствием займусь дизайном!

Дизайн сайтаДизайн визитки
Портфолио
Логотипы и Знаки
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от $30
от 2 дней
#3686
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 4 дней
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