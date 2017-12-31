"Дизайн – это не то, как что-то выглядит, а то, как оно работает."
Стильный, яркий и современный дизайн в сроки.
Работаю быстро, ответственно и качественно.
До конца года, при заказе дизайна сайта - логотип в подарок!Связаться со мной можно по почте: [email protected] или через данный ресурс.
- Дизайн сайта (адаптив)
- Дизайн логотипа
- Уникальные иконки
- Дизайн визитки
- Хорошие навыки иллюстрирования
Условия сотрудничества:
- Работаю по ТЗ (техническому заданию), вышлю - вам заполнить
- Вам необходимо выбрать меня исполнителем на проект
- Предоплата 50% от стоимости либо через "Безопасную сделку"
- Разрабатывается один вариант макета согласно ТЗ
- Все исходники в формате psd отправляю после полной оплаты
Стоимость услуг:
Дизайн сайта: от 70$ (Главная страница)
Внутренние страницы: от 7$
Логотипы: от 30$
Что бы узнать подробнее о ценах и сроках, пишите мне.
С удовольствием займусь дизайном!
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