Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я профессионал по разработке и продвижению сайтов.
На этом фрилансе недавно - начинаю пользоваться! Имею отзывы на другом!
Занимаюсь этим с 2009 года и имею не мало опыта, ведь за это время я постоянно изучал и практиковал сайтостроение, и сейчас оказываю свои услуги.
Профессионал по интернет-магазинам
Я смогу сделать для вас потрясающий интернет магазин который реально будет продавать и выполнять свои функции, без какой либо халтуры. Все строго под ключ, от первых набросков до полного запуска готового, настроенного проекта
Профессионал по дизайну / вёрстке / сайтам
В плане вёрстки - мои знания идеальны и многолетняя практика позволяет мне верстать макеты с молниеносной скоростью (БЕЗ программ, все ТОЛЬКО в ручную в текстовом редакторе Notepad++).
На выходе вы получаете 100% валидность, адаптивность и идеальный код как по CSS-3, так и по HTML-5, также возможен - Less.
С какими системами я работаю плотно:
InstantCMS - любые сайты, будь то визитка или магазин, а также социальные сети, городские порталы, сайты знакомств и любые сообщества
ImageCMS - интернет магазины, любые сайты
SimplaCMS - интернет магазины
DataLife Engine (DLE) - любые сайты кроме интернет-магазинов, социальные сети, порталы и сообщества
InSales (saas) - интернет-магазины
Joomla / Wordpress - любые сайты, магазины
OpenCart 1x/2x - интернет-магазины
А также с многими другими системами.
Обращайтесь в скайп: bexam-master
Я всегда буду рад сотрудничеству, ведь все мои клиенты - становятся постоянными.
- BexamUniversal - Универсальный магазин184 просмотра
- Интернет магазин рыболовных снастей144 просмотра
- Piter-dom - портал сдачи и аренды жилого помещения144 просмотра
- Шаблон simplacms - bexam default238 просмотров
- Alfamebel - интернет магазин мебели166 просмотров
- Интернет-магазин детских колясок139 просмотров