Перепечатка текстов

Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с книжных носителей, отсканированных документов, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок в набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.