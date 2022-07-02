Качественная вёрстка! Адаптивная верстка сайта по Вашему макету. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript

Привет! меня зовут Александр и я frontend разработчик.

Быстро и качественно сверстаю лендинг по Вашему макету.

Адаптирую вёрстку под мобильные устройства.

Настрою и подключу все нужные кнопки, ссылки, формы.

Сделаю анимацию.

Работаю до получения желаемого Вами результата.

Адаптивная верстка Лендинга по вашему макету на чистом html, css, js с использованием препроцессора scss. В процессе работы и при анализе макета предусматриваются варианты дальнейшей посадки вами на cms, в следствии чего в процессе верстке в контентной части используются теги h1-h6, p, и так далее для комфортного редактирования контента.

Так же использую некоторые семантические теги, например header, footer, main, section, article и прочее. Это упростит вам дальнейшую работу с рекламой. Я всегда на связи. Делаю быстро, качественно.

Работая со мной вы можете сэкономить деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для пк, что существенно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Вы получите:

- Исходные файлы HTML, CSS и JavaScript

- Кроссбраузерность (современные браузеры) и адаптивность.

- Все слайдеры, карусели, всплывающие окна и прочие анимации будут работать.

- Гарантию на верстку. В течении недели после передачи архива я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены в приеме работы и замечены позже.

- Современный и более продуктивный формат изображений webp в браузерах, поддерживающих этот формат!

Нужно для заказа:

Макет с подробным тз (в случае отсутствия, помогу составить). Поддержание контакта на протяжении рабочего процесса для уточнения деталей работы.

Буду рад с вами сотрудничать!