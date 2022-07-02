Привет! меня зовут Александр и я frontend разработчик.
Быстро и качественно сверстаю лендинг по Вашему макету.
Адаптирую вёрстку под мобильные устройства.
Настрою и подключу все нужные кнопки, ссылки, формы.
Сделаю анимацию.
Работаю до получения желаемого Вами результата.
Адаптивная верстка Лендинга по вашему макету на чистом html, css, js с использованием препроцессора scss. В процессе работы и при анализе макета предусматриваются варианты дальнейшей посадки вами на cms, в следствии чего в процессе верстке в контентной части используются теги h1-h6, p, и так далее для комфортного редактирования контента.
Так же использую некоторые семантические теги, например header, footer, main, section, article и прочее. Это упростит вам дальнейшую работу с рекламой. Я всегда на связи. Делаю быстро, качественно.
Работая со мной вы можете сэкономить деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для пк, что существенно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Вы получите:
- Исходные файлы HTML, CSS и JavaScript
- Кроссбраузерность (современные браузеры) и адаптивность.
- Все слайдеры, карусели, всплывающие окна и прочие анимации будут работать.
- Гарантию на верстку. В течении недели после передачи архива я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены в приеме работы и замечены позже.
- Современный и более продуктивный формат изображений webp в браузерах, поддерживающих этот формат!
Нужно для заказа:
Макет с подробным тз (в случае отсутствия, помогу составить). Поддержание контакта на протяжении рабочего процесса для уточнения деталей работы.
Буду рад с вами сотрудничать!