Дизайнер Интерьера

Личная информация

Город: Москва

Район проживания: Марьино

Ближайшее метро: Братиславская

Образование: Неполное высшее

Дата рождения: 27 ноября 1989 г. (19 лет)

Пол: Мужской

Семейное положение: Не женат, детей нет

Образование

Учебное заведение: Столичный гуманитарный институт, г. Москва

Дата окончания: Май 2011 года

Факультет: Дизайн

Специальность: Дизайн интерьера

Учебное заведение: Гуманитарный техникум экономики и права, г. Москва

Дата окончания: Май 2008 года

Факультет: Дизайна

Специальность: Дизайнер интерьера

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Базовый

Компьютерные навыки: - Adobe Photoshop

- 3ds max

- Vray

- AutoCad

на платформе PC

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения: - Рисунок от руки

- Макеты

Базовый уровень знаний;

- флористика

- фитодизайн

Дополнительные сведения: Коммуникабельный, активный, легко нахожу общий язык с коллективом, быстро осваиваюсь и обучаюсь. Могу работать в различных условиях и быстрых темпах. Хорошие организаторские и коммуникативные навыки. Творческий подход, креативность, качественное решение поставленных задач, чувство стиля.

Принимал активные участия в мероприятиях института.

Занятия в свободное время: Рисунок, посещение галлерей, выставок.

Самостоятельное изучение графических, 3D программ