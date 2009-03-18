Личная информация
Город: Москва
Район проживания: Марьино
Ближайшее метро: Братиславская
Образование: Неполное высшее
Дата рождения: 27 ноября 1989 г. (19 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: Не женат, детей нет
Образование
Учебное заведение: Столичный гуманитарный институт, г. Москва
Дата окончания: Май 2011 года
Факультет: Дизайн
Специальность: Дизайн интерьера
Учебное заведение: Гуманитарный техникум экономики и права, г. Москва
Дата окончания: Май 2008 года
Факультет: Дизайна
Специальность: Дизайнер интерьера
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Базовый
Компьютерные навыки: - Adobe Photoshop
- 3ds max
- Vray
- AutoCad
на платформе PC
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения: - Рисунок от руки
- Макеты
Базовый уровень знаний;
- флористика
- фитодизайн
Дополнительные сведения: Коммуникабельный, активный, легко нахожу общий язык с коллективом, быстро осваиваюсь и обучаюсь. Могу работать в различных условиях и быстрых темпах. Хорошие организаторские и коммуникативные навыки. Творческий подход, креативность, качественное решение поставленных задач, чувство стиля.
Принимал активные участия в мероприятиях института.
Занятия в свободное время: Рисунок, посещение галлерей, выставок.
Самостоятельное изучение графических, 3D программ