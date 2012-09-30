ИТ, Photoshop, 3Ds Max(Плохо)

Не люблю фотографироваться, у меня комплексы =)) так что не увидите моих фотографии.

Люблю Информационные технологии, люблю ковыряться в безопасности какой либо программы, движка, системы, все кроме железа.

Люблю создавать Картины, Картинки, Коллажи. Начал изучать 3D графику с программой 3Ds Max.

Имею вредную привычку курить, во время разговора часто убегаю от компьютера, чтобы убить в себе пони =)

Ну думаю это все.

Спасибо.