ИТ, Photoshop, 3Ds Max(Плохо)
Не люблю фотографироваться, у меня комплексы =)) так что не увидите моих фотографии.
Люблю Информационные технологии, люблю ковыряться в безопасности какой либо программы, движка, системы, все кроме железа.
Люблю создавать Картины, Картинки, Коллажи. Начал изучать 3D графику с программой 3Ds Max.
Имею вредную привычку курить, во время разговора часто убегаю от компьютера, чтобы убить в себе пони =)
Ну думаю это все.
Спасибо.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Шуточная Аватарка145 просмотров
- Стильная Аватарка197 просмотров
- Обоя Ufa-Art.ru126 просмотров
- Club Lamborghinio140 просмотров
- Bb112 просмотров
- Обой BigTorrento.ru139 просмотров
- 3 МО133 просмотра
- 2 МО122 просмотра
- Dracon FF102 просмотра
- Мини-Обоя125 просмотров