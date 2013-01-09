$1500
Необходимо разработать дизайна сайта компании которая занимаеться организацией свадеб. Главная + 5 внутр + логотип. Желательно в черно-золотой гамме.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Необходимо разработать дизайна сайта компании которая занимаеться организацией свадеб. Главная + 5 внутр + логотип. Желательно в черно-золотой гамме.
Необходимо создать дизайн промо-сайта для кофейни на колесах, так же меню, сменить дизайн для авто и отснять часть продукции. Сайт главная + 3 внутренних, схемы и ТЗ предоставлю!
Необходимо разработать стильный дизайн для игрового проекта, включая элементы интерфейса игры. Главная + 5 внутренних страниц. Подробное ТЗ исполнителю.
Необходимо разработать креативный дизайн сайта котеджного поселка. Главная + несколько внутренних. Примеры, которые нравятся: http://techdesigner.ru/images_post/1306004306.jpg http://www.rdesign.ru/site/images/works/boatbooker_big.jpg Есть ТЗ!