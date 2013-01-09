BLizz

Дмитрий BLizz

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн сайта

    $1500

    Необходимо разработать дизайна сайта компании которая занимаеться организацией свадеб. Главная + 5 внутр + логотип. Желательно в черно-золотой гамме.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта и меню кофейни на колесах

    $1200

    Необходимо создать дизайн промо-сайта для кофейни на колесах, так же меню, сменить дизайн для авто и отснять часть продукции. Сайт главная + 3 внутренних, схемы и ТЗ предоставлю!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн игрового сайта

    $1500

    Необходимо разработать стильный дизайн для игрового проекта, включая элементы интерфейса игры. Главная + 5 внутренних страниц. Подробное ТЗ исполнителю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Креативный дизайн сайта.

    $1000

    Необходимо разработать креативный дизайн сайта котеджного поселка. Главная + несколько внутренних. Примеры, которые нравятся: http://techdesigner.ru/images_post/1306004306.jpg http://www.rdesign.ru/site/images/works/boatbooker_big.jpg Есть ТЗ!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1500
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
И снова спасибо! Все получилось очень здорово!
Спасибо Вам огромное за качественную и оперативную работу! С Татьяной можно сотрудничать по проектам любой сложности, любого уровня, и без проблем! Самые ответственные дизайнерские проекты отдавать советую только ей! Не подведет!
Ответный отзыв
tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1200
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта и меню кофейни на колесах
И еще один очень креативный проект, спасибо огромное!
Очень ответственный человек, знает своё дело. С терпением и пониманием отнёсся ко мне и к моим капризам) Сделал всё на высшем уровне! Работой я как всегда доволен, сотрудничаем не первый раз, и точно не последний! Только положительные впечатления! Рекомендую как профессионала своего дела!
Ответный отзыв
tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Креативный дизайн сайта.
Дмитрий один из моих самым любимых клиентов. Всегда ну очень интересные проекты, достойная оплата. С Дмитрием очень легко работать и просто приятно общаться. Конечно же рекомендую!
Отличный дизайнер с профессиональным подходом и способностью нетривиально и качественно исполнять даже самые обычные образы!
Ответный отзыв
tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1500
10 баллов
12 лет назад
Дизайн игрового сайта
Как всегда, только самые лучшие впечатления от сотрудничества!
Очень и очень! Приятно работать с профессионалами! Человек не просто выслушивает пожелания заказчика, но и предлагает собственные креативные решения по поставленной задаче. Всем доволен!!
Ответный отзыв