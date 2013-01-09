Очень ответственный человек, знает своё дело. С терпением и пониманием отнёсся ко мне и к моим капризам) Сделал всё на высшем уровне! Работой я как всегда доволен, сотрудничаем не первый раз, и точно не последний! Только положительные впечатления! Рекомендую как профессионала своего дела!