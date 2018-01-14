Резюме
Меня зовут Юрий.
В сфере веб-дизайна работаю более года. Моя специализация — веб-интерфейсы сайтов и мобильных приложений.
Ознакомиться с моим портфолио вы можете, перейдя по ссылкам:
https://freelancehunt.com/freelancer/BMarks.html#portfolio
https://www.behance.net/stasharov
На данной бирже не работаю, отзывы клиентов и последние работы ищите по ссылке https://freelancehunt.com/freelancer/BMarks.html.
По всем вопросам:
Почта: [email protected]
Скайп: Юрий Стажаров
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Торговый дом Эдельвейс577 просмотров