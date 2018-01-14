Резюме

Меня зовут Юрий.

В сфере веб-дизайна работаю более года. Моя специализация — веб-интерфейсы сайтов и мобильных приложений.

Ознакомиться с моим портфолио вы можете, перейдя по ссылкам:

https://freelancehunt.com/freelancer/BMarks.html#portfolio

https://www.behance.net/stasharov

На данной бирже не работаю, отзывы клиентов и последние работы ищите по ссылке https://freelancehunt.com/freelancer/BMarks.html.

По всем вопросам:

Почта: [email protected]

Скайп: Юрий Стажаров