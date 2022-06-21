Привет! Я – Дмитрий Бобров. Занимаюсь графическим и веб-дизайном, а так же продвигаю бизнес-проекты среднего и малого уровня на вершину за счёт прораб

Повышаю продажи и узнаваемость в течении долго времени!

Делюсь экспертным мнением и веду свой блог - https://vk.com/bobrovdes

 Привет! Меня зовут Дмитрий Бобров. Люблю смотреть по сторонам, а потом неожиданно открывать Photoshop/Figma и другие инструменты, чтобы создать очередной стилёвый визуал. А ещё я люблю читать отзывы своих клиентов, становясь более счастливым, ведь они веят только позитивом. Мне нравится радовать людей и, позже, радоваться самому - это клёво!