Тестирование вебсайтов и API. Дизайн тестов, тестовая документация, аудит.
Целеустремленный амбициозный человек с проактивной позицией к обучению. Люблю свое дело и занимаюсь им с удовольствием.
Навыки:
- функциональное тестирование
- тестирование интеграции (REST/SOAP) с помощью инструментов Postman и SoapUi- анализ требований
- тест-анализ и техники тест-дизайна
- локализация и заведение дефектов- системы баг-трекинга (Jira, Redmine)
- консоль разработчика - работа с логами, владение системой логирования (log4j)
- HTML, CSS
- JavaScript
- SQL
- Git
- Selenium webdriver (Java, maven, TestNG, ExtentReports)
- работа со снифферами (Fiddler)
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