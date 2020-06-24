Тестирование вебсайтов и API. Дизайн тестов, тестовая документация, аудит.

Целеустремленный амбициозный человек с проактивной позицией к обучению. Люблю свое дело и занимаюсь им с удовольствием.

Навыки:

- функциональное тестирование

- тестирование интеграции (REST/SOAP) с помощью инструментов Postman и SoapUi- анализ требований

- тест-анализ и техники тест-дизайна

- локализация и заведение дефектов- системы баг-трекинга (Jira, Redmine)

- консоль разработчика - работа с логами, владение системой логирования (log4j)

- HTML, CSS

- JavaScript

- SQL

- Git

- Selenium webdriver (Java, maven, TestNG, ExtentReports)

- работа со снифферами (Fiddler)