я веб-дизайнер-фрилансер

Меня зовут Матвей, я начинающий веб-дизайнер-фрилансер. В 2021 году я совершенно случайно познакомился с платформой Tilda и начал ее самостоятельно изучать. После чего через инстаграм узнал о курсах Логомашины по веб-дизайну, к которому я чисто из-за любопытства решил присоединиться. И о чудо, мне это не на шутку понравилось и зацепило меня. Сейчас конкретной специализации нет, потому что хочу познакомиться со всеми направлениями, чтоб в дальнейшем уже выбрать более узкое направление. Пока в портфолио у меня только учебные работы. ССЫЛКА. Сейчас я работаю над проектом, задание на который мне предоставила компания Яндекс, в качестве пробной работы для нового проекта. Перед началом работы, я лично встречаюсь с заказчиком, либо связываюсь с ним по видео связи, чтоб можно было подробнее обсудить все задачи и точно оценить стоимость проекта. Пока, я готов работать за символическую плату или пиар — если у вас больше 5 000 подписчиков, можете просто порекомендовать меня, а я сделаю вам дизайн. Я не работаю с людьми, которые сразу хотят оплатить всю работу за проект. Предпочитаю сначала получить предоплату, а потом вторую часть. Буду рад с вами работать и составить грамотное ТЗ на дизайн сайта. Просто напишите мне на почту или можете воспользоваться удобными для вас мессенджерами.