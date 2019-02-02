Удаленный помощник
Меня зовут Олеся, мне 36 лет. Живу в городе Новосибирск.
Добросовестна,усидчива, пунктуальна, аккуратна, ответственна, самоорганизована.
По первому образованию инженер, дополнительно - бухгалтер.
Прошла обучение по курсу “Удаленный помощник в образовательных проектах”.
Помогу в технической реализации идей вашего проекта:
- Анимированные презентации;
- Офорление групп в ВКонтакте (обложка, аватарка, картинки к постам в едином стиле);
- Картинки для соцсетей на базе шаблонов Canva ;
- Настройка Senler рассылки (групповые рассылки, целевые рассылки, автоворонки);
- Сбор контактов клиентов с помощью Гугл-форм;
- Обработка видео после вебинара (Movavi, Vegas pro - обрезка "лишнего", добавление музыки, картинок, текста/субтитры);
- Проведение розыгрышей;
- Сайт-блог на Wordpress, одностраничные сайты;
- Упаковка инфопродуктов в красивые 3-d коробки;
- Оформление обучающих материалов в формате pdf (в том числе из видео-, аудио- форматов);
- Настройка учебного процесса с выдачей и проверкой ДЗ (например, в Автовебофис).
Действие аккаунта приостановлено!