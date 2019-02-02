BOlMih

Олеся BOlMih

 
41 годРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Удаленный помощник

Меня зовут Олеся, мне 36 лет. Живу в городе Новосибирск.

Добросовестна,усидчива, пунктуальна, аккуратна, ответственна, самоорганизована.

По первому образованию инженер, дополнительно - бухгалтер.

Прошла обучение по курсу “Удаленный помощник в образовательных проектах”.

Помогу в технической реализации идей вашего проекта:

  • Анимированные презентации;
  • Офорление групп в ВКонтакте (обложка, аватарка, картинки к постам в едином стиле);
  • Картинки для соцсетей на базе шаблонов Canva ;
  • Настройка Senler рассылки (групповые рассылки, целевые рассылки, автоворонки);
  • Сбор контактов клиентов с помощью Гугл-форм;
  • Обработка видео после вебинара (Movavi, Vegas pro - обрезка "лишнего", добавление музыки, картинок, текста/субтитры);
  • Проведение розыгрышей;
  • Сайт-блог на Wordpress, одностраничные сайты;
  • Упаковка инфопродуктов в красивые 3-d коробки;
  • Оформление обучающих материалов в формате pdf (в том числе из видео-, аудио- форматов);
  • Настройка учебного процесса с выдачей и проверкой ДЗ (например, в Автовебофис).
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