Удаленный помощник

Меня зовут Олеся, мне 36 лет. Живу в городе Новосибирск.

Добросовестна,усидчива, пунктуальна, аккуратна, ответственна, самоорганизована.

По первому образованию инженер, дополнительно - бухгалтер.

Прошла обучение по курсу “Удаленный помощник в образовательных проектах”.

Помогу в технической реализации идей вашего проекта:

Анимированные презентации;

Офорление групп в ВКонтакте (обложка, аватарка, картинки к постам в едином стиле);

Картинки для соцсетей на базе шаблонов Canva ;

Настройка Senler рассылки (групповые рассылки, целевые рассылки, автоворонки);

Сбор контактов клиентов с помощью Гугл-форм;

Обработка видео после вебинара (Movavi, Vegas pro - обрезка "лишнего", добавление музыки, картинок, текста/субтитры);