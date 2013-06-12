ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
-Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
-Auto CAD. 3D max. Catting 3, Sketch UP. Rhinoceros 3D. Photoshop
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
-английский, начальный
ПРОЧЕЕ
Не курю, женат, имеются водительские права категория В.
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