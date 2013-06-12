BRV

Руслан BRV

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

-Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

-Auto CAD. 3D max. Catting 3, Sketch UP. Rhinoceros 3D. Photoshop

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

-английский, начальный

ПРОЧЕЕ

Не курю, женат, имеются водительские права категория В.

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