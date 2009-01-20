BSGraphics-photo

Елена Жигульская BSGraphics-photo

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Дизайн студия

BS Graphics Photo

дизайн студия

- Нейминг

- Логотип

- Фирменный стиль (визитки именные, визитки корпоративные, бланк, бланк для факса, конверт "евро", папка А4, CD - диск, CD - конверт + дополнительный носитель на усмотрение клиента)

- Brand book

- Сайт

- POS материалы (листовки, буклеты, брошюры, постеры, воблеры, штендеры, шелфтокеры, стойки, стенды и многое другое)

Образование

основное

2008 — МГУКИ, масс медиа и реклама, магистр

2002 — ВГЛВК, худ. мультипликация, бакалавр

2005 — МГХПУ им.Строганова, графический дизайн, магистр

Повышение квалификации/курсы

2000 — Компьютерная графика, УлГТУ, удостоверение, сертификат

2001 — Реклама и дизайн, ЦОБТ, диплом

2008 — Сертификат специалиста Adobe Photoshop CS3, МГТУ им.Н.Э.Баумана,

Москва, Пресненский вал, 19

+7 (495) 9371288

Photoshop