BSGraphics-photo

Елена Жигульская BSGraphics-photoBSGraphics-photo
BS Graphics Photo
дизайн студия
- Нейминг
- Логотип
- Фирменный стиль (визитки именные, визитки корпоративные, бланк, бланк для факса, конверт "евро", папка А4, CD - диск, CD - конверт + дополнительный носитель на усмотрение клиента)
- Brand book
- Сайт
- POS материалы (листовки, буклеты, брошюры, постеры, воблеры, штендеры, шелфтокеры, стойки, стенды и многое другое)
Образование
основное
2008 — МГУКИ, масс медиа и реклама, магистр
2002 — ВГЛВК, худ. мультипликация, бакалавр
2005 — МГХПУ им.Строганова, графический дизайн, магистр
Повышение квалификации/курсы
2000 — Компьютерная графика, УлГТУ, удостоверение, сертификат
2001 — Реклама и дизайн, ЦОБТ, диплом
2008 — Сертификат специалиста Adobe Photoshop CS3, МГТУ им.Н.Э.Баумана,
Москва, Пресненский вал, 19
+7 (495) 9371288