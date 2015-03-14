BUCHELNIKOVA

СтепутенкоЕлена Вячеславовна
27 лет(родилась 19 июня 1986), женский, высшее образование, замужем, детей нет
Москва, Реутов
+7 (916)138-63-28, +7 (985) 467-19-97
Работала
март 2003 —н.в.
10 лет и 7 месяцев
Должностныеобязанности и достижения:
Работа внештатным переводчиком и частным репетитором на дому,менеджером по персоналу в офисе.
Ключевые навыки
Самостоятельное изучение испанского языка, стараюсь постоянно заниматься
иностранными языками, чтобы знания оставались на прежнем уровне.
Компьютерные навыки:
Word, Excel, PowerPoint, Access,PhotoShop
Училась
по 2008
Московскийгосударственный областной университет
Уровеньобразования: Высшее. Факультет: Лингвистики. Специальность: Педагог-лингвист.
Форма обучения: Дневная/Очная.
Курсы итренинги
2011
3 месяца
EnglishFirst. Школа английскогоязыка, г. Реутов
2011
3 месяца
ВШГА МГУ. HR-management (управление персоналом), г.Москва
Английский язык свободно владею, французский язык свободно владею, испанский язык
разговорный
Обо мне
Ответственная, работоспособная, нацеленность на результат.