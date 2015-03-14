BUCHELNIKOVA

СтепутенкоЕлена Вячеславовна

27 лет(родилась 19 июня 1986), женский, высшее образование, замужем, детей нет

Москва, Реутов

+7 (916)138-63-28, +7 (985) 467-19-97

[email protected]

Работала

март 2003 —н.в.

10 лет и 7 месяцев

Должностныеобязанности и достижения:

Работа внештатным переводчиком и частным репетитором на дому,менеджером по персоналу в офисе.

Ключевые навыки

Самостоятельное изучение испанского языка, стараюсь постоянно заниматься

иностранными языками, чтобы знания оставались на прежнем уровне.

Компьютерные навыки:

Word, Excel, PowerPoint, Access,PhotoShop

Училась

по 2008

Московскийгосударственный областной университет

Уровеньобразования: Высшее. Факультет: Лингвистики. Специальность: Педагог-лингвист.

Форма обучения: Дневная/Очная.

Курсы итренинги

2011

3 месяца

EnglishFirst. Школа английскогоязыка, г. Реутов

2011

3 месяца

ВШГА МГУ. HR - management (управление персоналом) , г.Москва

Английский язык свободно владею, французский язык свободно владею, испанский язык

разговорный

Обо мне

Ответственная, работоспособная, нацеленность на результат.