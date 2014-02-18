Видеодизайнер, компоузер

Я дизайнер. Имею 8-летний опыт работы на телевидении. С удовольствием помогу Вам с изготовлением видеопродукции:

видеомонтаж документальных и игровых фильмов;

производством 2D-анимации;

рекламные и промо-ролики;

оформление программ и телеэфира.

web-продукции:

web-банеры,

дизайн электронной страницы.

печатной продукции:

банеры, рекламные модули, календари, открытки и т.д.

Кроме того, занимаюсь изготовлением виртуальных студий, разработкой логотипа, фирменного стиля.

Я дипломированный специалист Adobe по программе After Effects, также работаю в программах: Premiere, 3D MAX, Photoshop, Corel и других специализированных программах.

Буду рада с вами сотрудничать.

Моё портфолио: http://www.free-lancers.net/users/Buts/

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

ICQ: 424903033

Тел.: 8-963-871-63-18