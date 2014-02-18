Я дизайнер. Имею 8-летний опыт работы на телевидении. С удовольствием помогу Вам с изготовлением видеопродукции:
видеомонтаж документальных и игровых фильмов;
производством 2D-анимации;
рекламные и промо-ролики;
оформление программ и телеэфира.
web-продукции:
web-банеры,
дизайн электронной страницы.
печатной продукции:
банеры, рекламные модули, календари, открытки и т.д.
Кроме того, занимаюсь изготовлением виртуальных студий, разработкой логотипа, фирменного стиля.
Я дипломированный специалист Adobe по программе After Effects, также работаю в программах: Premiere, 3D MAX, Photoshop, Corel и других специализированных программах.
Буду рада с вами сотрудничать.
Моё портфолио: http://www.free-lancers.net/users/Buts/
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
ICQ: 424903033
Тел.: 8-963-871-63-18