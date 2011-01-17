Исполнитель. Работаю на совесть. Даю гарантии.
Люблю программировать. Считаю, что внешность даёт 20% сведений о человеке, 30% получаем после первой беседы, а 50% в результате работы или совместного проживания. Люблю и уважаю людей, умеющих работать. Считаю, что продавца, нагрубившего культурному покупателю нужно моментально уволить.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга