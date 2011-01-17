Исполнитель. Работаю на совесть. Даю гарантии.

Люблю программировать. Считаю, что внешность даёт 20% сведений о человеке, 30% получаем после первой беседы, а 50% в результате работы или совместного проживания. Люблю и уважаю людей, умеющих работать. Считаю, что продавца, нагрубившего культурному покупателю нужно моментально уволить.