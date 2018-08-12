Здравствуйте!
Проведу работу по настройке и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ.
Сроки исполнения работы от 3-7 дней (зависит от количества ключевиков).
Прежде чем браться за задание,решаю и обговариваю все детали для качественного выполнения работы:
1.Поиск ключевых фраз,парсинг.
2.Ориентируюсь на "горячих","теплых","холодных" клиентов.
3.Написание продающих объявлений для каждой фразы:1 ключ=1 объявление.
4.Прописываю UTM-метки,отображаемый заголовок,быстрые ссылки,уточнения к объявлению.
5.Разбиваю РК на регионы (Москва и МО,Санкт-Петербург и область,остальные регионы).
6.Настраиваю Яндекс.Метрику, устанавливаю цели.
7.Настраиваю РК в РСЯ,по поведенческому фактору и предпочтению.
8.Настраиваю ретаргетинг.
Данные для связи:
e-mail: [email protected]
skype: valery9156
тел: +7 952 642 22 32