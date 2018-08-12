Профессиональная настройка рекламной кампании в Яндекс Директ

Здравствуйте!

Проведу работу по настройке и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ.

Сроки исполнения работы от 3-7 дней (зависит от количества ключевиков).

Прежде чем браться за задание,решаю и обговариваю все детали для качественного выполнения работы:

1.Поиск ключевых фраз,парсинг.

2.Ориентируюсь на "горячих","теплых","холодных" клиентов.

3.Написание продающих объявлений для каждой фразы:1 ключ=1 объявление.

4.Прописываю UTM-метки,отображаемый заголовок,быстрые ссылки,уточнения к объявлению.

5.Разбиваю РК на регионы (Москва и МО,Санкт-Петербург и область,остальные регионы).

6.Настраиваю Яндекс.Метрику, устанавливаю цели.

7.Настраиваю РК в РСЯ,по поведенческому фактору и предпочтению.

8.Настраиваю ретаргетинг.

Данные для связи:

e-mail: [email protected]

skype: valery9156

тел: +7 952 642 22 32