BVladislava

Владислава BVladislava

 
27 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
digital-агентство VB-marketing

Меня зовут Владислава Боброва - я маркетолог с опытом 9 лет и владелица digital-агентства VBmarketing.


ОБРАЗОВАНИЕ/КУРСЫ
- Университет экономики и права "КРОК" - Маркетинг
- Авторский курс Александра Астремского - "Маркетинг-Интенсив".
- Курс Инны Буйлук - " Создание личного бренда".
- Курс "SilaSMM" от школы интернет-профессий Kondra.biz
- Курс от школы SkillBoх
- Курс "InstaBooss" по созданию бренда в инстаграм.
- Курс Александра Соколова "Активные продажи по телефону и на
деловых встречах".
- Курс ораторского мастерства от Мари Сенко
- Курс таргетированной рекламы Facebook Perfomans PRO от
Targetorium


ОПЫТ РАБОТЫ

  • Репетиторский центр "ЛОГОС"/Частная школа "LOGOS SCHOOL"
    Региональный маркетолог.

  • СAD/CAM ЦЕНТР "STAHANOVEC"
    Маркетолог. Помощник руководителя.

  • CAD/CAM ЦЕНТР "MS SYSTEMS UA"
    SMM - маркетолог


Почему нужно выбрать нас?

  • Привлечем более 30% клиентов в ваш бизнес уже в первый месяц

  • Опыт с 30+ нишами

  • Команда квалифицированных специалистов из 8 человек

  • Маркетинговые рекомендации


Кейсы:
https://t.me/case_promotion_vb


Контакты: