Меня зовут Владислава Боброва - я маркетолог с опытом 9 лет и владелица digital-агентства VBmarketing.
ОБРАЗОВАНИЕ/КУРСЫ
- Университет экономики и права "КРОК" - Маркетинг
- Авторский курс Александра Астремского - "Маркетинг-Интенсив".
- Курс Инны Буйлук - " Создание личного бренда".
- Курс "SilaSMM" от школы интернет-профессий Kondra.biz
- Курс от школы SkillBoх
- Курс "InstaBooss" по созданию бренда в инстаграм.
- Курс Александра Соколова "Активные продажи по телефону и на
деловых встречах".
- Курс ораторского мастерства от Мари Сенко
- Курс таргетированной рекламы Facebook Perfomans PRO от
Targetorium
ОПЫТ РАБОТЫ
Репетиторский центр "ЛОГОС"/Частная школа "LOGOS SCHOOL"
Региональный маркетолог.
СAD/CAM ЦЕНТР "STAHANOVEC"
Маркетолог. Помощник руководителя.
CAD/CAM ЦЕНТР "MS SYSTEMS UA"
SMM - маркетолог
Почему нужно выбрать нас?
Привлечем более 30% клиентов в ваш бизнес уже в первый месяц
Опыт с 30+ нишами
Команда квалифицированных специалистов из 8 человек
Маркетинговые рекомендации
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