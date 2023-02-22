digital-агентство VB-marketing

Меня зовут Владислава Боброва - я маркетолог с опытом 9 лет и владелица digital-агентства VBmarketing.





ОБРАЗОВАНИЕ/КУРСЫ

- Университет экономики и права "КРОК" - Маркетинг

- Авторский курс Александра Астремского - "Маркетинг-Интенсив".

- Курс Инны Буйлук - " Создание личного бренда".

- Курс "SilaSMM" от школы интернет-профессий Kondra.biz

- Курс от школы SkillBoх

- Курс "InstaBooss" по созданию бренда в инстаграм.

- Курс Александра Соколова "Активные продажи по телефону и на

деловых встречах".

- Курс ораторского мастерства от Мари Сенко

- Курс таргетированной рекламы Facebook Perfomans PRO от

Targetorium





ОПЫТ РАБОТЫ



Репетиторский центр "ЛОГОС"/Частная школа "LOGOS SCHOOL"

Региональный маркетолог.

СAD/CAM ЦЕНТР "STAHANOVEC"

Маркетолог. Помощник руководителя.

CAD/CAM ЦЕНТР "MS SYSTEMS UA"

SMM - маркетолог



Почему нужно выбрать нас?



Привлечем более 30% клиентов в ваш бизнес уже в первый месяц

Опыт с 30+ нишами

Команда квалифицированных специалистов из 8 человек

Маркетинговые рекомендации



Кейсы:

https://t.me/case_promotion_vb





Контакты:

