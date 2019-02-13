BWEstudio

Валерий BWEstudio

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание веб-сайтов, landing page, SEO-продвижение

Создание сайтов, посадочных страниц на 1С-Битрикс, WordPress, OpenCart  и прочих CMS. Работы по оптимизации внутреннего контента сайта, SEO-продвижение. 

WordPressOpenCartБитрикс1С-Битрикс
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$250
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
dreamtrip
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Создание сайта турфирмы
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