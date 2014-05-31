Требуется обеспечить отображение сайта в основных поисковых системах РФ: Яндекс, Google, Mail.ru, Rambler по строго определенному набору ключевых слов [2 набора].
- $25Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходима разработка полной, эффективной программы продвижения нового сайта.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходим довольно простой сайт-визитка с галереей фото, контактной информацией, описанием услуг, предложением акций, расписанием шоу и схемой проезда.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $300
Доброго дня, Профессионалы. Нужен небольшой сайт "с нуля" "под ключ" для студии, оказывающей услуги корпоративных идей для бизнеса. Сайт, конечно, не одностраничный, но и не перегруженный диким количеством никому не нужных страниц и приложений. ТЗ направляется по ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужен логотип для студии, предоставляющей услуги корпоративных идей для бизнеса. Логотип с претензией на то, чтобы в ближайшем будущем стать брендом. Первичное стилистическое решение уже есть. По большому счету необходима доработка сырья до готового продукта.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад