B_C_A

Владимир B_C_A

 
42 годаРоссия/Омск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт для студии

    $300

    Доброго дня, Профессионалы. Нужен небольшой сайт "с нуля" "под ключ" для студии, оказывающей услуги корпоративных идей для бизнеса. Сайт, конечно, не одностраничный, но и не перегруженный диким количеством никому не нужных страниц и приложений. ТЗ направляется по ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для студии

    $50

    Нужен логотип для студии, предоставляющей услуги корпоративных идей для бизнеса. Логотип с претензией на то, чтобы в ближайшем будущем стать брендом. Первичное стилистическое решение уже есть. По большому счету необходима доработка сырья до готового продукта.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Отображение сайта в поисковых системах
Отличный заказчик! Своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству, обращайтесь!
Михаил! Спасибо! За оперативную работу. За невероятное терпение. За максимально полное информирование о ходе работ. За постоянные комментарии своих планируемых действий. И, естественно, за своевременный, качественный результат. Настоятельно рекомендую Михаила к сотрудничеству, как высококлассного профессионала в своей области! Надеюсь, будем сотрудничать еще не один раз!
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Phil900
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Продвижение нового сайта.
С Владимиром работал первый раз. С таким заказчиком хочется работать и работать. Четко поставленные задачи, трезвый подход к ожидаемым результатам. Своевременная оплата. Когда такой положительный настрой у заказчика, то и результат будет хороший. Надеюсь на неоднократное сотрудничество. Добавлю, что приятно было увидеть положительный отзыв о нашей работе. Хочется пожелать удачи всем его проектам.
Филипп - отличный партнер! Настоятельно рекомендую его всем лицам, имеющим намерение продвижения сайта. Результат выдержан в заданных параметрах. Безоговорочное соблюдение сроков, качественная и своевременная коммуникация. Не имею ни одного нарекания к Филиппу. Профессионал в своем деле. Филиппом было грамотно составлено Семантическое ядро, на его основании были составлены и прописаны мета-данные для каждой страницы, оперативно произведена оптимизация и чистка кода от лишнего мусора, ну и, конечно, было сделано продвижение при помощи ссылочной массы. Оценка работы профессионала - выше, чем просто отлично! Спасибо, Филипп! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Сайт-визитка для кафе
Отличный заказчик. Чётко формулирует задачи. Рекомендую.
Учитывая то, что сотрудничество в рамках данного проекта уже не первое, могу сказать: ожидаемо превосходный результат! Спасибо!
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crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
$160
10 баллов
9 лет назад
Сайт для студии
Отличный заказчик. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую.
Отличное сотрудничество! Спасибо! Крайне редко встречаются профессионалы, в которых сочетаются все самые важные качества: высокая ответственность, тонкое чувство стиля, соблюдение сроков, постоянная, оперативная обратная связь. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
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S-Designs
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип для студии
Спасибо Владимир за такой хороший отзыв. С вами очень легко работалось. Приятный человек в общении, задача поставлена ЧЕТКО, оплата - превзошла ожидания. Большущее спасибо за доверие выполнить проект. Надеюсь в будущем - мы поработаем еще не раз. Удачи Вам во всех начинаниях!
Игорь - отличный Исполнитель проекта! С моей стороны - настоятельная рекомендация всем заинтересованным лицам. Сроки: соблюдены четко, без единой проволочки. Постоянная оперативная коммуникация без лишних напоминаний. Понимание потребности заказчика - тонкое и четкое. Результат: более, чем достойный! Резюме Исполнителю в нескольких словах: Великолепный мастер своего дела! Игорь: еще раз спасибо за сотрудничество!
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