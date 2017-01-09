Стараюсь делать быстро, качественно, и за небольшие деньги.

Предоставляю услуги:

- Вёрстка (HTML5/CSS3/JS/JQUERY/SCSS/SASS)

- Дизайн (PS/AI/FL)

Примерные расценки:

- Вёрстка: от 300р. за страницу.

- Дизайн сайтов: от 2000р.

- Дизайн интерфейсов: от 1000р.

- Баннеры (статические): от 200р.

- Баннеры (анимированые): от 400р.

- Вконтакте (wiki-страницы): от 200р.

- Вконтакте/одноклассники/facebook/intagram (аватарки): от 100р.

- Вконтакте/одноклассники/facebook/instagram (оформление постов): от 150р.

- Иконки: от 50р.

ВНИМАНИЕ! При оформлении заказа без ТЗ, к основной сумме идёт прибавка в размере 20%!

Акции и скидки:

- При заказе оптом (3 и более заказа сразу) полагается скидка в размере 5%.

- Постоянным клиентам (5 и более заказов в месяц) полагается скидка в размере 10%.

- Накопительная скидка в зависимости от суммарной стоимости заказов за всё время:

> 5000р. - 1%

> 10000р. - 3%

> 30000р. - 7%

> 50000р. - 12%

Опыт работы в сферах:

- Вёрстка: 4 года

- Дизайн: 5 лет

Опыт работы по заказам в сферах:

- Вёрстка: 2 года

- Дизайн: 3 года

Все услуги выполняются качественно, в срок, и за приемлемые для заказчика цены.

Обращайтесь, договоримся! ;)