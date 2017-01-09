Предоставляю услуги:
- Вёрстка (HTML5/CSS3/JS/JQUERY/SCSS/SASS)
- Дизайн (PS/AI/FL)
Примерные расценки:
- Вёрстка: от 300р. за страницу.
- Дизайн сайтов: от 2000р.
- Дизайн интерфейсов: от 1000р.
- Баннеры (статические): от 200р.
- Баннеры (анимированые): от 400р.
- Вконтакте (wiki-страницы): от 200р.
- Вконтакте/одноклассники/facebook/intagram (аватарки): от 100р.
- Вконтакте/одноклассники/facebook/instagram (оформление постов): от 150р.
- Иконки: от 50р.
ВНИМАНИЕ! При оформлении заказа без ТЗ, к основной сумме идёт прибавка в размере 20%!
Акции и скидки:
- При заказе оптом (3 и более заказа сразу) полагается скидка в размере 5%.
- Постоянным клиентам (5 и более заказов в месяц) полагается скидка в размере 10%.
- Накопительная скидка в зависимости от суммарной стоимости заказов за всё время:
> 5000р. - 1%
> 10000р. - 3%
> 30000р. - 7%
> 50000р. - 12%
Опыт работы в сферах:
- Вёрстка: 4 года
- Дизайн: 5 лет
Опыт работы по заказам в сферах:
- Вёрстка: 2 года
- Дизайн: 3 года
Все услуги выполняются качественно, в срок, и за приемлемые для заказчика цены.
Обращайтесь, договоримся! ;)
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