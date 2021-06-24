BabaevaOksana

3d визуализация и моделирование

Бабаева Оксана Владимировна

Профессиональные навыки:

Опыт 3d около 3 мес.

Основное направление - визуализация интерьеров. Моделирование мебели‚ маппинг‚ создание оптимальных интерьерных студий (сцен)‚ включая подборку наполнения‚ настройка освещения‚ выбор ракурсов‚ рендера в большом формате и качестве под большие экраны‚ сайты‚ постобработка.

Визуализация интерьеров по ТЗ.

Владение компьютерными программами: 3D Studio Max; VRay; Сorondrender; Adobe Photoshop;

Образование:

Основное: высшее

Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета

"Финансы и кредит"

Дополнительное: школа визуализации "visual360"