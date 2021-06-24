BabaevaOksana

3d визуализация и моделирование
Бабаева Оксана Владимировна
Профессиональные навыки:
Опыт 3d около 3 мес.
Основное направление - визуализация интерьеров. Моделирование мебели‚ маппинг‚ создание оптимальных интерьерных студий (сцен)‚ включая подборку наполнения‚ настройка освещения‚ выбор ракурсов‚ рендера в большом формате и качестве под большие экраны‚ сайты‚ постобработка.
Визуализация интерьеров по ТЗ.
Владение компьютерными программами: 3D Studio Max; VRay; Сorondrender; Adobe Photoshop;
Образование:
Основное: высшее
Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета
"Финансы и кредит"
Дополнительное: школа визуализации "visual360"