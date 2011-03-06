HTML, PHP, CSS, MySQL, C#, XNA, Photoshop, 3D Max
Вік: 21
Місто: Івано-Франківськ
Освіта:
Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу
Спеціальність: Програмна інженерія.
Професійні навики:
HTML, PHP, CSS, MySQL, C#, XNA, Blitz3D, Photoshop, 3D Max Studio.
Досвід роботи: Без досвіду роботи.
* За власний 3D редактор отримав диплом: "За кращу авторську розробку" всеукраїнська олімпіада Харків 2008р.
* Виготовив веб сайт на тему: "Молодіжна організація" http://student.pz.if.ua/intres/