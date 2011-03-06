Babajota

Володимир Babajota

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
HTML, PHP, CSS, MySQL, C#, XNA, Photoshop, 3D Max

Вік: 21

Місто: Івано-Франківськ

Освіта:

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу

Спеціальність: Програмна інженерія.

Професійні навики:

HTML, PHP, CSS, MySQL, C#, XNA, Blitz3D, Photoshop, 3D Max Studio.

Досвід роботи: Без досвіду роботи.

* За власний 3D редактор отримав диплом: "За кращу авторську розробку" всеукраїнська олімпіада Харків 2008р.

* Виготовив веб сайт на тему: "Молодіжна організація" http://student.pz.if.ua/intres/