Babich-Elena

Составление и расчет БИЗНЕС-ПЛАНОВ любой сложности.
Добрый день, уважаемые Заказчики!
К Вашим услугам профессиональный экономист с большим опытом работы.
Предлагаю различные услуги по составлению бизнес-проектов, а также любые экономические анализы.
Возможны написания курсовых, рефератов и контрольных работ по экономическим дисциплинам.
Также выполню работу по:
- Поиску различной информации в Интернете, составлению баз данных:
- Редактированию и корректировке текстов;
- Набору текстов.
Ответственность и соблюдение сроков гарантирую.
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