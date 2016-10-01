Babich-Elena

Составление и расчет БИЗНЕС-ПЛАНОВ любой сложности.

Добрый день, уважаемые Заказчики!

К Вашим услугам профессиональный экономист с большим опытом работы.

Предлагаю различные услуги по составлению бизнес-проектов, а также любые экономические анализы.

Возможны написания курсовых, рефератов и контрольных работ по экономическим дисциплинам.

Также выполню работу по:

Поиску различной информации в Интернете, составлению баз данных:

Редактированию и корректировке текстов;

Набору текстов.

Личные качества: внимательность, точность в исполнении, профессиональная грамотность.

Ответственность и соблюдение сроков гарантирую.